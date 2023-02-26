Трофим Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти24.07.1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1774
Дочь: Дария Трофимова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1780
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Игнат Трофимов
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
24.07.1800
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки