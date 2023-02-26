Трофим Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Денисов

Трофим Денисов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

24.07.1800

Пол

Мужской

Отец

До 1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1774

Дочь: Дария Трофимова

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1780

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Игнат Трофимов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
24.07.1800
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close