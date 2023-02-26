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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1774

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Денисов

Рождение ребёнка
14.09.1780

Дочь: Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Денисов

Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Игнат Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Денисов

Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Денисов

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