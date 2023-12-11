Фон Ностиц-Ренек (Апраксина) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1797
Рождение ребёнка
16.12.1797
Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук
Рождение ребёнка
17.02.1799
Дочь: Фон Грайффенклау Цу Фольрадс Элизабет
Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук
Смерть
10.04.1802
Рождение ребёнка
01.04.1902
Дочь: Фон Ностиц-Ренек Адельхайд
Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук