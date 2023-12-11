Фон Ностиц-Ренек (Апраксина) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Ностиц-Ренек (Апраксина) Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1802

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апраксин Пётр Фёдорович

Мать: Апраксина Елизавета Кирилловна

Бракосочетание
27.01.1797

Муж: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук

Рождение ребёнка
16.12.1797

Сын: Фон Ностиц-Ренек Эдуард

Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук

Рождение ребёнка
17.02.1799

Дочь: Фон Грайффенклау Цу Фольрадс Элизабет

Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук

Рождение ребёнка
1801

Сын: Фон Ностиц-Ренек Карл

Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук

Смерть
10.04.1802
Рождение ребёнка
01.04.1902

Дочь: Фон Ностиц-Ренек Адельхайд

Отец ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук

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