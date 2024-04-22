Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук
Место рождения
Дата рождения24.03.1768
Дата смерти22.10.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1768
Бракосочетание
27.01.1797
Рождение ребёнка
16.12.1797
Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1799
Дочь: Фон Грайффенклау Цу Фольрадс Элизабет
Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна
Смерть
22.10.1840
Рождение ребёнка
01.04.1902
Дочь: Фон Ностиц-Ренек Адельхайд
Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна