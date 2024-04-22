Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Ностиц-Ренек Иоганн Непомук

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Место рождения

Прага

Дата рождения

24.03.1768

Дата смерти

22.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1797

Жена: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1797

Сын: Фон Ностиц-Ренек Эдуард

Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1799

Дочь: Фон Грайффенклау Цу Фольрадс Элизабет

Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Фон Ностиц-Ренек Карл

Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна

Смерть
22.10.1840
Рождение ребёнка
01.04.1902

Дочь: Фон Ностиц-Ренек Адельхайд

Мать ребёнка: Фон Ностиц-Ренек Софья Петровна

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