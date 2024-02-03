Сергиевский Сергий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевский Сергий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Андрей Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Иван Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Федор Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
1794

Сын: Перов Симеон Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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