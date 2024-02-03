Сергиевский Сергий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Андрей Сергиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Иван Сергиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Федор Сергиев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
1794
Сын: Перов Симеон Сергиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно