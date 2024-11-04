Перов Симеон Сергиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Сергиевский Сергий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бычки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Иоанн Симеонов
Мать ребёнка: Перова Александра Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1839