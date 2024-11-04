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Перов Симеон Сергиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сергиевский Сергий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Александра Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
Бычки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Иоанн Симеонов

Мать ребёнка: Перова Александра Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Александра Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1839

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