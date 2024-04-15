Решетникова (Лескова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1897 ст.
Крещение
20.09.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Бракосочетание
17.01.1918 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно