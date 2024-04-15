Решетникова (Лескова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Лескова) Надежда Николаевна

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1897 ст.

Отец: Лесков Николай Семенович

Мать: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
20.09.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Бракосочетание
17.01.1918 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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