Лесков Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти04.01.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Лесков Семен Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лесков Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1896 ст.
Дочь: Гликерия Николаевна
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1897 ст.
Дочь: Решетникова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1897 ст.
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
?.03.1901
Сын: Лесков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.02.1905 ст.
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.02.1907 ст.
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.04.1910 ст.
Сын: Лесков Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1911
Причина смерти: от тифа