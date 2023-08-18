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Лесков Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

04.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Лесков Семен Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лесков Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1896 ст.

Дочь: Гликерия Николаевна

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1897 ст.

Дочь: Решетникова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1897 ст.

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.03.1901

Сын: Лесков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.

Сын: Лесков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.02.1905 ст.

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1907 ст.

Сын: Лесков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1908 ст.

Сын: Лесков Антон Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
16.04.1910 ст.

Сын: Лесков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.

Сын: Лесков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Лескова Евдокия Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лескова Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.01.1911
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от тифа
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