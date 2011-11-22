Винникова (Паршина) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винникова (Паршина) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1943

Дата смерти

22.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1943

Отец: Паршин Фёдор Матвеевич

Мать: Паршина Антонина Антоновна

Бракосочетание
05.11.1964

Муж: Винников Анатолий Яковлевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винников Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1973

Дочь: Винникова Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Винников Анатолий Яковлевич

Смерть
22.11.2011
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