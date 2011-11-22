Винникова (Паршина) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1943
Дата смерти22.11.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1943
Отец: Паршин Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
05.11.1964
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винников Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1973
Дочь: Винникова Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Винников Анатолий Яковлевич
Смерть
22.11.2011