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Винников Анатолий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1943

Дата смерти

25.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943

Отец: Винников Яков Иванович

Мать: Винникова Нина Ивановна

Бракосочетание
05.11.1964

Жена: Винникова Ольга Федоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винникова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1973

Дочь: Винникова Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: Винникова Ольга Федоровна

Смерть
25.05.1987
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