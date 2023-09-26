Винников Анатолий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1943
Дата смерти25.05.1987
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943
Отец: Винников Яков Иванович
Мать: Винникова Нина Ивановна
Бракосочетание
05.11.1964
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винникова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1973
Дочь: Винникова Виктория Анатольевна
Мать ребёнка: Винникова Ольга Федоровна
Смерть
25.05.1987