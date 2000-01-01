Дерюшев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дерюшев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1859
Дочь: Евфросиния Васильевна
Мать ребёнка: Дерюшева Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Дерюшев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дерюшева Надежда Захаровна
Работа или профессия
Неизвестно