Дерюшев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшев Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дерюшев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1859

Дочь: Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: Дерюшева Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Дерюшев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дерюшева Надежда Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
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