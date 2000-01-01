Дерюшева Надежда Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшева Надежда Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1859

Дочь: Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Дерюшев Василий Александрович

Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Дерюшев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дерюшев Василий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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