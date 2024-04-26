Юдин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Никифор

Юдин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Марина Индейка

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Перфильева Христина Никифоровна

Мать ребёнка: Юдина Марина Индейка

Бургень, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.