Юдин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Марина Индейка
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Перфильева Христина Никифоровна
Мать ребёнка: Юдина Марина Индейка
Бургень, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно