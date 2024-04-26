Юдина Марина Индейка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Марина Индейка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Никифор

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Перфильева Христина Никифоровна

Отец ребёнка: Юдин Никифор

Бургень, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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