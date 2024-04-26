Юдина Марина Индейка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Никифор
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Перфильева Христина Никифоровна
Отец ребёнка: Юдин Никифор
Бургень, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно