Винокурова (Гавриченкова) Галина Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1936
Дата смерти18.06.2018
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936
Отец: Гавриченков Феоктист Ильич
Мать: Гавриченкова Мария
Рождение ребёнка
06.03.1960
Сын: Винокуров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Винокуров Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1967
Сын: Винокуров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Винокуров Николай Иванович
Смерть
18.06.2018