Винокурова (Гавриченкова) Галина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Гавриченкова) Галина Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1936

Дата смерти

18.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936

Отец: Гавриченков Феоктист Ильич

Мать: Гавриченкова Мария

Рождение ребёнка
06.03.1960

Сын: Винокуров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Винокуров Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1967

Сын: Винокуров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Винокуров Николай Иванович

Смерть
18.06.2018

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