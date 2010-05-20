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Винокуров Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1960

Дата смерти

20.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1960

Отец: Винокуров Николай Иванович

Мать: Винокурова (Гавриченкова) Галина Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова (Куделя) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.1988

Сын: Винокуров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Винокурова (Куделя) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.1988

Сын: Винокуров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Винокурова Татьяна Николаевна

Смерть
20.05.2010

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