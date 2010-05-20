Винокуров Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1960
Дата смерти20.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1988
Сын: Винокуров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Винокурова (Куделя) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.1988
Сын: Винокуров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Винокурова Татьяна Николаевна
Смерть
20.05.2010