Грачева Агафья Кондратьевна Елистратова

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Грачева Агафья Елистратова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Елистратов Кондратий Лазаревич

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.10.1875

Муж: Грачев Ульян Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Загарева Мария Грачева

Отец ребёнка: Грачев Ульян Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеулова Дарья Грачева

Отец ребёнка: Грачев Ульян Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Гавриил Ульянович

Отец ребёнка: Грачев Ульян Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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