Грачева Агафья Кондратьевна Елистратова

Грачева Агафья Елистратова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Елистратов Кондратий Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1875
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Загарева Мария Грачева
Отец ребёнка: Грачев Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеулова Дарья Грачева
Отец ребёнка: Грачев Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грачев Ульян Иванович
Смерть
Неизвестно