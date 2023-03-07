Загарева Мария Грачева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагарева Мария Грачева

Загарева Мария Грачева

avatar

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

24.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1884

Отец: Грачев Ульян Иванович

Мать: Грачева Агафья Елистратова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.05.1902

Муж: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Ляхова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1907

Сын: Загарев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: Табакова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close