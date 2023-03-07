Загарева Мария Грачева
Место рождения
Дата рождения24.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1884
Отец: Грачев Ульян Иванович
Бракосочетание
05.05.1902
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1904
Дочь: Ляхова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1907
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: Табакова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий Иванович
Смерть
Неизвестно