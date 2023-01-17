Чернеева Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Нона Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно