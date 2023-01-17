Чернеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева Анна Ивановна

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Место рождения

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Чернеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Нона Васильевна

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Чернеев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Чернеев Василий Терентьевич

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Василий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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