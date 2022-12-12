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Чернеев Иван Васильевич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1737

Дата смерти

16.08.1805

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Чернеев Василий Терентьевич

Мать: Чернеева Анна Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1776

Жена: Чернеева Пелагия Родионовна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Смирнова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.08.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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