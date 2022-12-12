Чернеев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти16.08.1805
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Бракосочетание
05.02.1776
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Смирнова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чернеева Пелагия Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.08.1805