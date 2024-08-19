(Koivula Койвула) Marfa Martta Antonintr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Koivula Койвула) Marfa Martta Antonintr

(Koivula Койвула) Marfa Martta Antonintr

avatar

Место рождения

Serdoboljan kaupunki , Sortavala, Johanneksenkatu 1., Karelia, Suomi

Дата рождения

13.07.1911

Дата смерти

30.05.1991

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1934 г.р.
1934 г.р.
1935 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911

Отец: Koivula Anton Elianov Iljin

Мать: Koivula (Markoff Маркова Markov) Marfa Iljina Eliaantytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev

Работа или профессия
Неизвестно
K1 C1 mtDNA
Крещение
30.07.1911
Бракосочетание
Около 22.10.1933

Муж: Röppänen Flegont Alekseijev

Рождение ребёнка
15.07.1934

Сын: Röppänen Rainer Raimo Aleksi

Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev

Рождение ребёнка
15.07.1934

Сын: Röppänen Lev Leo Anton

Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev

Рождение ребёнка
16.07.1935

Сын: Röppänen Jorma Flegond

Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev

Рождение ребёнка
28.02.1942

Сын: Röppänen Pentti Aleksi

Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev

Смерть
30.05.1991
Похороны
1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.