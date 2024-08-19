(Koivula Койвула) Marfa Martta Antonintr
Место рожденияSerdoboljan kaupunki , Sortavala, Johanneksenkatu 1., Karelia, Suomi
Дата рождения13.07.1911
Дата смерти30.05.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev
Работа или профессия
Неизвестно
K1 C1 mtDNA
Крещение
30.07.1911
Бракосочетание
Около 22.10.1933
Рождение ребёнка
15.07.1934
Сын: Röppänen Rainer Raimo Aleksi
Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev
Рождение ребёнка
15.07.1934
Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev
Рождение ребёнка
16.07.1935
Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev
Рождение ребёнка
28.02.1942
Отец ребёнка: Röppänen Flegont Alekseijev
Смерть
30.05.1991
Похороны
1991