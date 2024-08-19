Koivula (Markoff Маркова Markov) Marfa Iljina Eliaantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koivula (Markoff Маркова Markov) Marfa Iljina Eliaantytär

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Место рождения

Suistamo, Leppäsyrjä, Karelia, Suomi

Дата рождения

20.06.1879

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1879

Отец: Markoff Markov Марков Ilja Ivaninpoika Илья Иванов

Мать: Markova (Lösönen) Pelagia Feodorintytär Feodorova

Работа или профессия
Неизвестно
K1 C1 mtDNA
Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Koivula Anton Elianov Iljin

Рождение ребёнка
10.07.1906

Дочь: Aminoff Järvi (Koivula (Iljin)) Eeva (Jevdokia) Антоновна

Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin

Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Koivunen Koivula Petr Antonov

Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin

Рождение ребёнка
16.08.1909

Дочь: (Koivunen Койвунен Koivula) Maria Antonintr

Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin

Рождение ребёнка
13.07.1911

Дочь: (Koivula Койвула) Marfa Martta Antonintr

Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin

Рождение ребёнка
Около 23.04.1913

Дочь: (Koivula) Julia Antonintytär

Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin

Смерть
1958
Похороны
Около 1958

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