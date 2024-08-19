Koivula (Markoff Маркова Markov) Marfa Iljina Eliaantytär
Место рожденияSuistamo, Leppäsyrjä, Karelia, Suomi
Дата рождения20.06.1879
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1879
Отец: Markoff Markov Марков Ilja Ivaninpoika Илья Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
K1 C1 mtDNA
Бракосочетание
02.10.1905
Рождение ребёнка
10.07.1906
Дочь: Aminoff Järvi (Koivula (Iljin)) Eeva (Jevdokia) Антоновна
Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin
Рождение ребёнка
16.08.1909
Сын: Koivunen Koivula Petr Antonov
Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin
Рождение ребёнка
16.08.1909
Дочь: (Koivunen Койвунен Koivula) Maria Antonintr
Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin
Рождение ребёнка
13.07.1911
Дочь: (Koivula Койвула) Marfa Martta Antonintr
Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin
Рождение ребёнка
Около 23.04.1913
Дочь: (Koivula) Julia Antonintytär
Отец ребёнка: Koivula Anton Elianov Iljin
Смерть
1958
Похороны
Около 1958