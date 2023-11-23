Заровская Серафима Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаровская Серафима Иванова

Заровская Серафима Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1896

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровский Константин Аристархов

Рождение ребёнка
28.09.1859

Дочь: (Заровская) Екатерина Константинова

Отец ребёнка: Заровский Константин Аристархов

Рождение ребёнка
06.12.1862

Дочь: Воскресенская (Заровская) Анна Константинова

Отец ребёнка: Заровский Константин Аристархов

Смерть
До 1896

Мы используем куки для улучшения работы сайта.