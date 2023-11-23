Заровская Серафима Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1859
Дочь: (Заровская) Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Заровский Константин Аристархов
Рождение ребёнка
06.12.1862
Дочь: Воскресенская (Заровская) Анна Константинова
Отец ребёнка: Заровский Константин Аристархов
Смерть
До 1896