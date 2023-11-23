Заровский Константин Аристархов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.02.1824
Заровский Константин Аристархович (1824 — ?) Родился 14 февраля 1824 года в семье пономаря Духовской церкви г.Ярославля Аристарха Чуриловского. Обучался в Ярославском уездном духовном училище. В 1839 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Чуриловский Владимир Константинов
Мать ребёнка: Заровская Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
28.09.1859
Дочь: (Заровская) Екатерина Константинова
Мать ребёнка: Заровская Серафима Иванова
Рождение ребёнка
06.12.1862
Дочь: Воскресенская (Заровская) Анна Константинова
Мать ребёнка: Заровская Серафима Иванова
Смерть
Неизвестно