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Заровский Константин Аристархов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1824

Отец: Чуриловский Аристарх Василисков

Мать: Чуриловская Маргарита Иванова

Заровский Константин Аристархович (1824 — ?) Родился 14 февраля 1824 года в семье пономаря Духовской церкви г.Ярославля Аристарха Чуриловского. Обучался в Ярославском уездном духовном училище. В 1839 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровская Серафима Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровская Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чуриловский Владимир Константинов

Мать ребёнка: Заровская Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
28.09.1859

Дочь: (Заровская) Екатерина Константинова

Мать ребёнка: Заровская Серафима Иванова

Рождение ребёнка
06.12.1862

Дочь: Воскресенская (Заровская) Анна Константинова

Мать ребёнка: Заровская Серафима Иванова

Смерть
Неизвестно

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