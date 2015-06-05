Косовская (Клочкова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косовская (Клочкова) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1941

Дата смерти

05.06.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1941

Отец: Клочков Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косовский Анатолий Петрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
05.06.2015
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