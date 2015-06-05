Косовская (Клочкова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1941
Дата смерти05.06.2015
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1941
Отец: Клочков Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косовский Анатолий Петрович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
05.06.2015