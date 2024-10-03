Лободанов Александр Дмитриевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛободанов Александр Дмитриевич

Лободанов Александр Дмитриевич

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дмитрий Макаров

Мать: Пелагея Никифоровна

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лободанова Анастасия Стефанова

Рождение ребёнка
01.05.1870

Дочь: (Лободанова) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.01.1872

Сын: Лободанов Максим Александрович

Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лободанов Исидор Александров

Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лободанов Ефим Александров

Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
1885
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.