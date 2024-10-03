Лободанов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Дмитрий Макаров
Мать: Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1870
Дочь: (Лободанова) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
18.01.1872
Сын: Лободанов Максим Александрович
Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лободанов Исидор Александров
Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лободанов Ефим Александров
Мать ребёнка: Лободанова Анастасия Стефанова
Работа или профессия
1885
Смерть
Неизвестно