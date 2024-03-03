Прозоров Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прозоров Филипп

Мать: Прозоров Лариса

Рождение ребёнка
29.05.1936

Дочь: Бородулина Зоя

Мать ребёнка: Прозорова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозорова Анатолий

Мать ребёнка: Прозорова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма

Мать ребёнка: Прозорова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозорова Виталий

Мать ребёнка: Прозорова Нина

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