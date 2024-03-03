Прозорова (Прозорова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
29.05.1936
Дочь: Бородулина Зоя
Отец ребёнка: Прозоров Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозорова Анатолий
Отец ребёнка: Прозоров Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма
Отец ребёнка: Прозоров Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозорова Виталий
Отец ребёнка: Прозоров Борис