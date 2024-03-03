Прозорова (Прозорова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова (Прозорова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
29.05.1936

Дочь: Бородулина Зоя

Отец ребёнка: Прозоров Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозорова Анатолий

Отец ребёнка: Прозоров Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма

Отец ребёнка: Прозоров Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозорова Виталий

Отец ребёнка: Прозоров Борис

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