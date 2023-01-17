Слобожанинова (Онохина) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.1921
Муж: не указан
Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слобожанинов Петр Никандрович
Смерть
Неизвестно