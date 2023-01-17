Слобожанинова (Онохина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слобожанинова (Онохина) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Чернушская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернушская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.08.1921

Муж: не указан

Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слобожанинов Петр Никандрович

Смерть
Неизвестно
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