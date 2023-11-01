Ферзен (Фернандес) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ферзен (Фернандес) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ферзен София Павловна

Отец ребёнка: Ферзен Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ферзен Павел Павлович

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Ферзен Павел Павлович

Отец ребёнка: Ферзен Павел Павлович

Смерть
Неизвестно

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