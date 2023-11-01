Ферзен (Фернандес) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ферзен София Павловна
Отец ребёнка: Ферзен Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Ферзен Павел Павлович
Смерть
Неизвестно