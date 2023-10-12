Ферзен Павел Павлович
мужской, родился После 1850
умер 17.04.1912, Париж
ОтецФерзен Павел Павлович?.11.1830 г.р.
МатьФерзен (Фернандес) АннаПосле 1830 г.р.
Супруги
Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна01.02.1852 г.р.
Дети
Шувалова (Ферзен) Софья Павловна21.05.1888 г.р.
Бобринская (Ферзен) Наталья Павловна22.05.1890 г.р.
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Рождение
После 1850
Отец: Ферзен Павел Павлович
Мать: Ферзен (Фернандес) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1888
Дочь: Шувалова (Ферзен) Софья Павловна
Мать ребёнка: Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1890
Дочь: Бобринская (Ферзен) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна
Смерть
17.04.1912