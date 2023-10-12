Ферзен Павел Павлович После 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Ферзен Павел Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1850

умер 17.04.1912, Париж

Отец
Ферзен Павел Павлович?.11.1830 г.р.
Мать
Ферзен (Фернандес) АннаПосле 1830 г.р.
Супруги
Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна01.02.1852 г.р.
Дети
Шувалова (Ферзен) Софья Павловна21.05.1888 г.р.
Бобринская (Ферзен) Наталья Павловна22.05.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Ферзен Павел Павлович

Мать: Ферзен (Фернандес) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1888

Дочь: Шувалова (Ферзен) Софья Павловна

Мать ребёнка: Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1890

Дочь: Бобринская (Ферзен) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Ферзен (Толстая) Наталья Ивановна

Смерть
17.04.1912

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