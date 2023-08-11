Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1984

Отец: Шаяхметов Илдар Сагидуллович

Мать: Шаяхметова Дамире Зартдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Алмаз Ринатович

Рождение ребёнка
19.07.2008

Дочь: Габитова Лиана Алмазовна

Отец ребёнка: Габитов Алмаз Ринатович

Рождение ребёнка
03.11.2012

Дочь: Габитова Аделя Алмазовна

Отец ребёнка: Габитов Алмаз Ринатович

Рождение ребёнка
06.02.2017

Сын: Габитов Рамазан Алмазович

Отец ребёнка: Габитов Алмаз Ринатович

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