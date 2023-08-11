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Габитов Алмаз Ринатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1984

Отец: Габитов Ринат

Мать: Габитова Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна

Рождение ребёнка
19.07.2008

Дочь: Габитова Лиана Алмазовна

Мать ребёнка: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна

Рождение ребёнка
03.11.2012

Дочь: Габитова Аделя Алмазовна

Мать ребёнка: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна

Рождение ребёнка
06.02.2017

Сын: Габитов Рамазан Алмазович

Мать ребёнка: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна

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