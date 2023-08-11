Габитов Алмаз Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1984
Отец: Габитов Ринат
Мать: Габитова Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.2008
Дочь: Габитова Лиана Алмазовна
Мать ребёнка: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна
Рождение ребёнка
03.11.2012
Дочь: Габитова Аделя Алмазовна
Мать ребёнка: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна
Рождение ребёнка
06.02.2017
Сын: Габитов Рамазан Алмазович
Мать ребёнка: Габитова (Шаяхметова) Диляра Илдаровна