Рашап Арнольд Моисеевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1926
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1926
Отец: Рашап Моисей Мордухович
Мать: Рашап Маня Аба
Рождение ребёнка
08.10.1952
Дочь: Котик Светлана
Мать ребёнка: Гришелева Галина
Рождение ребёнка
04.03.1963
Сын: Рашап Дмитрий Арнольдович
Мать ребёнка: Рашап Евгения
Рождение ребёнка
21.06.1974
Дочь: Рашап Екатерина
Мать ребёнка: Рашап Евгения
Место жительства
Неизвестно
Venice, California, United States