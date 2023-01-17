Рашап Арнольд Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашап Арнольд Моисеевич

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

03.06.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1926

Отец: Рашап Моисей Мордухович

Мать: Рашап Маня Аба

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.10.1952

Дочь: Котик Светлана

Мать ребёнка: Гришелева Галина

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.03.1963

Сын: Рашап Дмитрий Арнольдович

Мать ребёнка: Рашап Евгения

Минск, Минск
Рождение ребёнка
21.06.1974

Дочь: Рашап Екатерина

Мать ребёнка: Рашап Евгения

Минск, Минск
Место жительства
Неизвестно
Venice, California, United States
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