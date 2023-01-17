Рашап (Grinberg) Маня Аба
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1899
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899
Отец: Grinberg Abram Aba
Мать: Grinberg Khaya-Riva
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сегал Анна
Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович
Рождение ребёнка
03.06.1926
Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1935
Дочь: Рашап Мира Моисеевна
Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rashap Esfir
Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область