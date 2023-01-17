Рашап (Grinberg) Маня Аба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашап (Grinberg) Маня Аба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1899

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899

Отец: Grinberg Abram Aba

Мать: Grinberg Khaya-Riva

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сегал Анна

Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович

Рождение ребёнка
03.06.1926

Сын: Рашап Арнольд Моисеевич

Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1935

Дочь: Рашап Мира Моисеевна

Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rashap Esfir

Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашап Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Рашап Моисей Мордухович

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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