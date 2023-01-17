Покарев Савелий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1777 и 1784
Дата смерти01.08.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Покарева Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Покарева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покарева Прасковья
Смерть
01.08.1858
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
от старости