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Покарев Савелий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1777 и 1784

Дата смерти

01.08.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Покарева Прасковья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Покарев Федор Савельев

Мать ребёнка: Покарева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покарева Прасковья

Смерть
01.08.1858
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
от старости
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