Федотова (Комкова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Комкова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фелотов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фелотов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фелотов Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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