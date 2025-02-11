Фелотов Василий Николаевич 17.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Фелотов Василий Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.04.1926

умер 21.05.1990

Отец
Федотов Николай Игнатьевич23.11.1899 г.р.
Мать
Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна22.09.1903 г.р.
Супруги
Федотова (Комкова) Лидия Николаевна1925 г.р.
Дети
Федотов Николай Васильевич19.09.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926

Отец: Федотов Николай Игнатьевич

Мать: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Комкова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1952

Сын: Федотов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федотова (Комкова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
?.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова (Комкова) Лидия Николаевна

Смерть
21.05.1990

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