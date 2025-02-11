Фелотов Василий Николаевич
мужской, родился 17.04.1926
умер 21.05.1990
ОтецФедотов Николай Игнатьевич23.11.1899 г.р.
МатьФедотова (Афтаева) Анна Афонасьевна22.09.1903 г.р.
Супруги
Федотова (Комкова) Лидия Николаевна1925 г.р.
Дети
Федотов Николай Васильевич19.09.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1952
Сын: Федотов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федотова (Комкова) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
?.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова (Комкова) Лидия Николаевна
Смерть
21.05.1990