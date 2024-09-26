Кобзева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Кобзева) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Кобзев Тимофей Иванов

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кобзев Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Кобзев Тимофей Иванов

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кобзева) Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Кобзев Тимофей Иванов

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно

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