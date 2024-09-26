Кобзева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Кобзева) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Кобзев Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Кобзев Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Кобзева) Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Кобзев Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно