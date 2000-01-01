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Чегодаев Василий
Чегодаев Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Чегодаев Ефим
1831 г.р.
Мать
Чегодаева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Чегодаев Ефим
Мать:
Чегодаева ?
Смерть
Неизвестно
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