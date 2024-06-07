Дунаев Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1921
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Дунаев Степан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дунаева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Дунаева Александра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дунаева Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Дунаева Александра Петрова
Рождение ребёнка
24.09.1907
Мать ребёнка: Дунаева Александра Петрова
Смерть
1921