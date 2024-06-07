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Дунаев Семен Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дунаев Степан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дунаева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Дунаева Александра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Александра Петрова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дунаева Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Дунаева Александра Петрова

Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Дунаев Иван Семенович

Мать ребёнка: Дунаева Александра Петрова

Смерть
1921

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