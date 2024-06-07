Дунаева Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дунаева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Дунаев Семен Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дунаева Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Дунаев Семен Степанович
Рождение ребёнка
24.09.1907
Отец ребёнка: Дунаев Семен Степанович
Смерть
Неизвестно