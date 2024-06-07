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Дунаева Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дунаева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Дунаев Семен Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Семен Степанович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дунаева Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Дунаев Семен Степанович

Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Дунаев Иван Семенович

Отец ребёнка: Дунаев Семен Степанович

Смерть
Неизвестно

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