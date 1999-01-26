Горбунова Прасковья Иссаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1926
Дата смерти26.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1926
Отец: Горбунов Иссай
Мать: Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Федосеев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович
умер от рака крови в Челябинске в возрасте 4-6 лет
Рождение ребёнка
16.10.1959
Сын: Федосеев Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович
Рождение ребёнка
30.11.1961
Сын: Федосеев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Федосеева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович
Рождение ребёнка
08.11.1966
Дочь: Федосеева Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович
Смерть
26.01.1999