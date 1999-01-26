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Горбунова Прасковья Иссаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1926

Дата смерти

26.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1926

Отец: Горбунов Иссай

Мать: Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Виктор Федотович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Федосеев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович

умер от рака крови в Челябинске в возрасте 4-6 лет
Рождение ребёнка
16.10.1959

Сын: Федосеев Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович

Рождение ребёнка
30.11.1961

Сын: Федосеев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Федосеева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович

Рождение ребёнка
08.11.1966

Дочь: Федосеева Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Федотович

Смерть
26.01.1999

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