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(Ханнолайнен) Анна Андреевна

Место рождения

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896

Отец: Ханнолайнен Андрей Иосифович

Мать: Ханнолайнен (Талисойнен) Мария Андреевна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1914

Муж: Олонен Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
25.06.1917

Сын: Олонен Суло Иосифович

Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1919

Дочь: (Олонен) Ирья Иосифовна

Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1921

Дочь: (Олонен) Тюне-Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.08.1926

Дочь: (Олонен) Ланпи Иосифовна

Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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