(Ханнолайнен) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
25.06.1917
Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич
Рождение ребёнка
16.01.1919
Дочь: (Олонен) Ирья Иосифовна
Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич
Рождение ребёнка
25.09.1921
Дочь: (Олонен) Тюне-Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич
Рождение ребёнка
04.08.1926
Дочь: (Олонен) Ланпи Иосифовна
Отец ребёнка: Олонен Иосиф Моисеевич
Смерть
Неизвестно