Веденеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1920
Дата смерти29.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1949
Дочь: Меркулова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Баданова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Баданова Дарья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.02.1988