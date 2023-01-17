Веденеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1920

Дата смерти

29.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1949

Дочь: Меркулова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Баданова Дарья Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Веденеев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Баданова Дарья Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.02.1988
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