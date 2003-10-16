Баданова (Шишкова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баданова (Шишкова) Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1924

Дата смерти

16.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1924

Отец: Шишков Василий Федорович

Мать: Шишкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.03.1949

Дочь: Меркулова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Веденеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Веденеев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Веденеев Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.10.2003
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation
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