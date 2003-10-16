Баданова (Шишкова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1924
Дата смерти16.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1924
Рождение ребёнка
17.03.1949
Дочь: Меркулова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Веденеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Веденеев Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.10.2003
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation