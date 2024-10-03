Бирчиков Николай
Место рожденияРязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Дата рождения30.07.1924
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1924
Отец: Бирчиков Афанасий
Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирчикова Ольга
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирчикова Ольга
Липецкая область, Лев-Толстовский р-н, с. Новочемоданово
Рождение ребёнка
19.12.1950
Сын: Бирчиков Николай
Мать ребёнка: Бирчикова Ольга
Новочемоданово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1984