Бирчиков Николай 30.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирчиков Николай

Бирчиков Николай

avatar

Место рождения

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово

Дата рождения

30.07.1924

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1924

Отец: Бирчиков Афанасий

Мать: Бирчикова (Дьякова) Прасковья

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирчикова Ольга

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирчикова Ольга

Липецкая область, Лев-Толстовский р-н, с. Новочемоданово
Рождение ребёнка
19.12.1950

Сын: Бирчиков Николай

Мать ребёнка: Бирчикова Ольга

Новочемоданово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.