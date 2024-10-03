Бирчикова Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирчикова Ольга

Бирчикова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирчиков Николай

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирчиков Николай

Липецкая область, Лев-Толстовский р-н, с. Новочемоданово
Рождение ребёнка
19.12.1950

Сын: Бирчиков Николай

Отец ребёнка: Бирчиков Николай

Новочемоданово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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