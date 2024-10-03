Бирчикова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирчиков Николай
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирчиков Николай
Липецкая область, Лев-Толстовский р-н, с. Новочемоданово
Рождение ребёнка
19.12.1950
Сын: Бирчиков Николай
Отец ребёнка: Бирчиков Николай
Новочемоданово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно