Киприянова Домна Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Киприянова Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Киприянов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Киприянов Карп Григорьевич
Отец ребёнка: Киприянов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Киприянов Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Киприянов Григорий Максимович
Место жительства
1849
Смерть
Между 1849 и 1859