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Киприянова Домна Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Киприянова Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Киприянов Григорий Максимович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Киприянов Карп Григорьевич

Отец ребёнка: Киприянов Григорий Максимович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Киприянов Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Киприянов Григорий Максимович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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