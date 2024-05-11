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Киприянов Григорий Максимович

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

23.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киприянова Домна Дорофеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Киприянова Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Киприянова Домна Дорофеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Киприянов Карп Григорьевич

Мать ребёнка: Киприянова Домна Дорофеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Киприянов Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Киприянова Домна Дорофеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
23.06.1873
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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