Киприянов Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти23.06.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Киприянова Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Киприянова Домна Дорофеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Киприянов Карп Григорьевич
Мать ребёнка: Киприянова Домна Дорофеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Киприянов Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Киприянова Домна Дорофеевна
Смерть
23.06.1873
от старости